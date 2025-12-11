Boscolo Gift Selection | le esperienze di lusso da regalare e vivere a Natale

Scopri la selezione Boscolo Gift, un’ampia gamma di esperienze di lusso perfette da regalare e vivere durante il Natale. Quest’anno, il vero valore risiede in emozioni condivise e ricordi indelebili, trasformando i doni in momenti speciali che esprimono attenzione e cura per i propri cari.

A Natale il lusso autentico non si trova in un oggetto materiale, ma in un’esperienza capace di lasciare un ricordo emozionante: un modo per dire “so cosa ti piace, ho pensato a te”. Boscolo Gift, da sempre attenta ai desideri dei viaggiatori più esigenti e appassionati, presenta quest’anno una raffinata collezione di proposte: la Boscolo Gift Selection, ora disponibile anche in una versione innovativa, comoda e completamente personalizzabile. Le proposte della gamma Boscolo Gift Selection non sono solo un regalo, ma un invito a vivere emozioni su misura: dai soggiorni in castelli e residenze da sogno, ai percorsi enogastronomici tra eccellenze locali e alta cucina, fino a momenti di relax, benessere, sport e avventura, in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it