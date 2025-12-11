Boris Johnson vestito da folletto con tanto di ali prova a ballare il cha cha | l’esibizione alla festa di compleanno della figlia

Boris Johnson, ex premier britannico, è diventato protagonista di un video virale durante la festa di compleanno della figlia Romy. Vestito da folletto con ali, ha tentato di ballare il “cha cha”, suscitando divertimento e sorpresa tra gli spettatori. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social, mostrando un lato inaspettato dell’ex politico.

L’ex premier britannico, Boris Johnson, è diventato virale con un video che lo riprende durante la festa di compleanno della figlia Romy. Un momento casalingo in cui Johnson, vestito da folletto con tanto di ali, prova a ballare alcuni passi di cha cha (senza particolare successo). La clip è stata condivisa sui social dalla moglie Carrie: “Un applauso al mio fantastico marito che non solo si è vestito da folletto, ma ha provato qualche passo di ‘cha cha’”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Boris Johnson vestito da folletto (con tanto di ali) prova a ballare il “cha cha”: l’esibizione alla festa di compleanno della figlia

