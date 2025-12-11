Borghi senza abitanti Aiuti a chi arriva

L'articolo esplora le iniziative messe in atto per contrastare lo spopolamento dei borghi nel Comune di Bucine, offrendo supporto a chi decide di trasferirsi e contribuendo alla rigenerazione dei centri storici. Focus su strategie e interventi finalizzati a rivitalizzare queste aree e preservarne il patrimonio culturale e sociale.

Contrastare lo spopolamento dei borghi e favorire la rigenerazione urbana dei centri storici del Comune di Bucine. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal gruppo consiliare Sviluppo Comune, firmata dai consiglieri Emiliano Taranghelli e Irene Ciapi, e indirizzata al presidente del Consiglio comunale Daniele Peruzzi e al sindaco Paolo Nannini. La mozione sottolinea come i centri storici e i borghi rurali rappresentino un patrimonio culturale e architettonico di inestimabile valore, ma minacciato dalla riduzione dei residenti, dalla scarsa presenza di giovani e dalla chiusura di molte botteghe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

