Bonus luce da 55 euro in bolletta bufera sulla misura | quando arriva e per chi

Un nuovo bonus luce da 55 euro all’anno è in fase di definizione nel Decreto energia, destinato alle famiglie nel 2026. La misura, ancora in bozza, ha suscitato discussioni e attese, con il Governo Meloni impegnato a finalizzarne i dettagli. Ecco cosa sapere sulla possibile erogazione e i destinatari del sostegno economico.

Un nuovo sostegno economico per le famiglie prende forma nella bozza del Decreto energia: il Governo Meloni sta definendo un nuovo bonus bollette luce da 55 euro l’anno per il 2026. Secondo le stime contenute nella relazione illustrativa, il provvedimento potrebbe interessare circa 4,5 milioni di famiglie, con una copertura finanziaria pari a 250 milioni di euro, risorse che verrebbero attinte dal bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea). A chi spetta il bonus bollette da 55 euro. La platea dei beneficiari coincide con quella già prevista per il bonus sociale elettrico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus luce da 55 euro in bolletta, bufera sulla misura: quando arriva e per chi

