Bonus incentivi per bici elettriche e a pedalata assistita

Dal 9 dicembre, il Comune di Firenze ha avviato un nuovo programma di incentivi e bonus dedicati all'acquisto di bici elettriche e a pedalata assistita. Questa iniziativa mira a promuovere una mobilità sostenibile, ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria in città, offrendo agevolazioni ai cittadini interessati a scegliere mezzi di trasporto più ecologici.

