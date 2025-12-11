Bonus edilizi indagine Nomisma-Cna | il 54% delle famiglie vuole riqualificare ma servono incentivi stabili e progressivi per 10 anni

Secondo un'indagine Nomisma-Cna, il 54% delle famiglie italiane desidera riqualificare le proprie abitazioni nei prossimi tre anni, ma molte non hanno le risorse. Per sostenere questa domanda crescente, sono necessari incentivi stabili e progressivi nel tempo, garantendo così un rilancio sostenibile del settore edilizio e un miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.

ROMA – Sono 11 milioni le famiglie (54% del totale) che nei prossimi tre anni hanno intenzione di effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle proprie abitazioni ma 4,7 milioni di nuclei non dispongono delle risorse necessarie. È quanto emerge da una indagine realizzata da Nomisma per CNA sulla quale la Confederazione ha elaborato una serie di proposte per ridurre l’ampio divario tra intenzioni e possibilità di investimento da parte delle famiglie. I bonus edilizi al riguardo svolgono una funzione sociale consentendo anche alle famiglie economicamente fragili di migliorare l’efficienza del proprio patrimonio, ridurre il costo delle bollette, contribuire agli obiettivi della transizione green. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bonus edilizi, indagine Nomisma-Cna: il 54% delle famiglie vuole riqualificare ma servono incentivi stabili e progressivi per 10 anni

Italia Due. . CRONACA. TRUFFE SUI BONUS EDILIZI: 28 INDAGATI NEL CASERTANO - facebook.com Vai su Facebook

SUPERBONUS E BONUS FACCIATE SUL PATIBOLO DEL RAPPORTO EFFICIENZA ENERGETICA Il @sole24ore celebra oggi superbonus, bonus facciate, ecc., titolando "da 110% e bonus edilizi una maxi riduzione della bolletta energetica". E lo fa citando i Vai su X

Indagine Nomisma-Cna, il 54% delle famiglie vuole riqualificare le abitazioni - Sono 11 milioni le famiglie (54% del totale) che nei prossimi tre anni hanno intenzione di effettuare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle proprie abitazioni ma 4,7 milio ... Si legge su ansa.it