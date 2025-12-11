Bonus Bollette | previsto bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie
Nell’ultima bozza del decreto energia è stato introdotto un nuovo bonus di 55 euro destinato a circa 4,5 milioni di famiglie vulnerabili nel 2026. Questa misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, alleggerendo il peso delle spese energetiche e contribuendo a garantire maggiore tutela nei periodi di crisi.
All'interno dell'ultima bozza del decreto energia è stato aggiunto un nuovo bonus, previsto per il 2026, per le famiglie vulnerabili. Si parla di un contributo straordinario annuo di 55 euro sulle bollette della luce. BONUS BOLLETTE – Il contributo è previsto per le famiglie con un Isee fino a 15.000 e con famiglie con almeno 4.
