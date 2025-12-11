Bonus Bollette | previsto bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie

Nell’ultima bozza del decreto energia è stato introdotto un nuovo bonus di 55 euro destinato a circa 4,5 milioni di famiglie vulnerabili nel 2026. Questa misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, alleggerendo il peso delle spese energetiche e contribuendo a garantire maggiore tutela nei periodi di crisi.

