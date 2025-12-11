Bonus bollette arriva un contributo da 55 euro | ecco per chi
Un nuovo bonus di 55 euro annui per le bollette della luce è in arrivo, destinato alle famiglie vulnerabili. La bozza del decreto Energia, attesa entro fine anno, prevede un contributo rivolto a nuclei con Isee fino a 15mila euro o con almeno quattro figli e Isee fino a 20mila euro.
Un bonus da 55 euro l’anno per le bollette della luce, rivolto alle famiglie vulnerabili. La nuova bozza del decreto Energia, atteso – dopo diversi rinvii – in Consiglio dei ministri entro fine anno, prevede l’erogazione di un nuovo contributo per i nuclei familiari con Isee fino a 15mila euro o con almeno quattro figli e Isee fino a 20mila euro. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto al bonus sociale e che, secondo la relazione illustrativa del decreto, riguarderebbe una platea di 4,5 milioni di nuclei beneficiari per un costo di 250 milioni. Arriva un bonus per le bollette delle luce, ma non basta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Bonus bollette, arriva un contributo da 55 euro: ecco per chi - Il governo punta a introdurre un bonus per le bollette della luce da 55 euro annui, ma solo per poche famiglie. Segnala lanotiziagiornale.it
Bonus bollette da 55 euro nel 2026, ecco a chi spetta e come richiederlo - Il governo Meloni in questi anni si è dimostrato alquanto sensibile al tema del caro energia, prevedendo una serie di bonus bollette. Scrive msn.com
In arrivo un nuovo Bonus bollette per pagare la luce. Il contributo andrà a circa 4,5 milioni di famiglie - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo un bonus per le bollette a 4,5 milioni di famiglie. Sarà destinato alle famiglie "vulnerabili" con Isee sotto i 15.000 euro. #ANSA Vai su X