Bonnie Blue arrestata a Bali | rischia fino a 15 anni in una prigione ‘infernale’ la soffiata misteriosa e l’indagine

Bonnie Blue, nota star dei contenuti per adulti, è stata arrestata a Bali durante un tour sull’isola. La misteriosa soffiata ha portato al suo fermo, e ora si trova in cella in attesa di interrogatorio. Potrebbe rischiare fino a 15 anni di reclusione, mentre l’indagine continua a svelare dettagli sulla vicenda.

La star dei contenuti per adulti fermata durante un tour sull’isola: ora è in cella in attesa di interrogatorio. La star del cinema per adulti Bonnie Blue, 26 anni, arrestata la scorsa settimana a Bali, potrebbe affrontare una condanna fino a 12–15 anni di carcere secondo la severissima legge indonesiana sulla pornografia. La modella, il cui nome reale è Tia Billinger, è stata fermata insieme a 17 uomini tra i 19 e i 40 anni nel corso di un’operazione condotta dalle autorità dell’isola, che contestano la produzione di materiale vietato durante un tour organizzato per girare contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bonnie Blue arrestata a Bali: rischia fino a 15 anni in una prigione ‘infernale’, la soffiata misteriosa e l’indagine

