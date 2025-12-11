Bombe sull’ospedale è strage! I morti sono tantissimi

Nella notte, un violento attacco ha colpito un ospedale, causando una strage e numerosi morti. Il boato ha squarciato il silenzio del piccolo centro abitato, lasciando dietro di sé un panorama di distruzione e dolore. Un evento drammatico che ha sconvolto la comunità e attirato l'attenzione sulla gravità della situazione.

Nel cuore della notte, un boato lacerante ha squarciato il silenzio di un piccolo centro abitato, trasformando un rifugio di speranza in un cumulo di macerie. L'obiettivo, una struttura che per statuto e funzione doveva essere immune da ogni conflitto, è stato spazzato via da un'incursione aerea. Sotto la copertura dell'oscurità, il cielo ha vomitato fuoco e distruzione su un luogo dove si cercava solo la cura e la salvezza. Le grida di dolore si sono mescolate al rumore del crollo, mentre il fumo denso oscurava le flebili luci. La mattina dopo, il bilancio è apparso in tutta la sua agghiacciante drammaticità: decine di vite innocenti, spente brutalmente, tra pazienti, medici e chiunque cercasse riparo.

