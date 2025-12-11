Bomba alla pizzeria dopo passeggiata antiracket Il prefetto di Napoli | Al fianco degli onesti anche coi ristori

Dopo l'esplosione di una bomba davanti a una pizzeria di San Pietro a Patierno, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, esprime solidarietà e ribadisce il sostegno alla comunità onesta, sottolineando l'importanza di ristori e misure di tutela. L'intervista approfondisce le reazioni istituzionali e gli sforzi contro la criminalità nella zona.

