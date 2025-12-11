Bologna si travestono e pedinano un uomo poi lo rapinano di due Rolex | 3 banditi arrestati

A Bologna, tre uomini travestiti e su una moto hanno pedinato e rapinato un uomo, sfondando il finestrino della sua auto e sottraendogli due Rolex dal valore di 40.000 euro. L'episodio è avvenuto il 11 dicembre 2025 e ha portato all'arresto dei responsabili.

Bologna, 11 dicembre 2025 – Incappucciati e su una moto si sono affiancati a un’auto, hanno sfondato il finestrino e hanno rubato due Rolex per un valore di 40mila euro. La polizia ha rintracciato e portato in carcere tre uomini di 47, 48 e 31 anni, accusati di furto pluriaggravato di preziosi. Uno dei tre, fa poi sapere la stessa Questura, è inoltre indagato per un secondo furto. Le indagini sono partite a seguito del furto di orologi di pregio consumato a Bologna, in via Lombardia, il 2 ottobre 2024. La persona derubata, dopo essersi recata in una gioielleria del centro storico per far valutare "due Rolex (modello 'Daytona' e 'Date Just Wimbledon') del valore complessivo di 40. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, si travestono e pedinano un uomo, poi lo rapinano di due Rolex: 3 banditi arrestati

Bologna da città più progressista è diventata la più estremista d’Italia! - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, si travestono e pedinano un uomo, poi lo rapinano di due Rolex: 3 banditi arrestati - I malviventi dopo averlo seguito fuori dalla gioielleria (con l’aiuto anche di auricolari), lo hanno affiancato in auto con una moto, gli hanno sfondato il finestrino portando via il malloppo. Come scrive ilrestodelcarlino.it