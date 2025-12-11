Bologna abbraccia Paolo Castaldini al funerale Zuppi | Sapeva ‘fare famiglia’ ci stringiamo a lui e tra noi

Il funerale di Paolo Castaldini ha riunito numerosi cittadini e autorità, testimoniando il suo ruolo di figura di riferimento a Bologna. Zuppi ha sottolineato la sua capacità di “fare famiglia”, sottolineando il forte legame che il sacerdote aveva con la comunità. Un momento di commozione e solidarietà per ricordare una persona amata e stimata.

Bologna, 11 dicembre 2025 – La partecipazione ai funerali di Paolo Castaldini ha confermato quanto ‘Paolone’ fosse un punto di riferimento per tutta la città e non solo per i fedeli della Chiesa di Bologna. La cattedrale è gremita e, prima e dopo la celebrazione, una autentica processione si reca dalla moglie Giuliana e dalla figlia Daniela per delle condoglianze che vanno oltre il rituale. Anche persone comuni, che loro non conoscono, ma che hanno sentito la necessità di essere lì per un saluto che, come ha ricordato il cardinale Matteo Zuppi durante l'omelia, è un addio nella vitta terrena, ma non a quella eterna perché certi legami esistono ed esisteranno per sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna abbraccia Paolo Castaldini al funerale. Zuppi: “Sapeva ‘fare famiglia’, ci stringiamo a lui e tra noi”

