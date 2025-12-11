Bollette per famiglie e Pmi | 1 miliardo di tagli

Il nuovo decreto energia introduce misure significative per ridurre le bollette di famiglie e piccole e medie imprese, con un intervento da un miliardo di euro. La proposta prevede un contributo straordinario di 55 euro per circa 4,5 milioni di nuclei familiari e imprese, per alleviare l’impatto dei rincari energetici.

La bozza del nuovo decreto energia prevede che 4,5 milioni di nuclei riceveranno un contributo straordinario di 55 euro. Circa 750 milioni verranno destinati alle piccole aziende con la riduzione degli oneri di sistema per finanziare le rinnovabili. Aiuti alle famiglie più bisognose e alle piccole e medie imprese per fronteggiare il pagamento delle bollette della corrente elettrica: lo prevede la bozza del nuovo Dl Bollette, atteso in Consiglio dei ministri entro la fine dell'anno. Il governo stanzia per questi provvedimenti un miliardo di euro. Vediamo il dettaglio: per quel che riguarda le famiglie, il contributo straordinario annuo di 55 euro si somma a quello ordinario per gli aventi diritto, e andrà quindi alle famiglie con Isee non superiore a 15.

