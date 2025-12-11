Bollette idriche non pagate 5200 famiglie ' evadono' | mancato incasso di 920mila euro
A Maddaloni, 5200 famiglie non hanno ancora saldato le bollette dell'acqua relative al 2023, generando un mancato incasso di circa 920mila euro. Il Comune ha avviato procedure di recupero coattivo per recuperare le somme dovute da cittadini morosi, in un’azione volta a garantire la sostenibilità del servizio idrico.
Il Comune di Maddaloni ha avviato ufficialmente l’azione di recupero coattivo nei confronti dei cittadini morosi che non hanno provveduto al pagamento delle bollette idriche relative all’anno 2023. Una misura imponente, resa necessaria dal peso dei crediti non riscossi, che ammontano a 920mila. 🔗 Leggi su Casertanews.it
