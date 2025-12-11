Bollette della luce nuovo bonus Aiuti a 4,5 milioni di famiglie

Il governo ha introdotto un nuovo bonus per le bollette della luce, offrendo aiuti a 4,5 milioni di famiglie. Contestualmente, sono state varate diverse misure che riguardano bonus giovani, Lep, nomine di commissari straordinari, sospensione delle multe stradali, scudo penale per i medici e norme sulle intercettazioni, con l'obiettivo di affrontare diverse aree di interesse pubblico.

Dal bonus giovani ai Lep, dalla nomina dei commissari straordinari alla sospensione dell’aggiornamento biennale delle multe stradali, dallo scudo penale per i medici alle nuove norme sulle intercettazioni. Oggi, sul tavolo del Consiglio dei ministri, arriva il più tradizionale dei provvedimenti di fine anno, il decreto milleproroghe, con l’allungamento dei termini di numerosi interventi. La bozza del provvedimento, composto da 16 articoli, è stata esaminata ieri dal pre-Consiglio. In dirittura d’arrivo anche il cosiddetto " decreto bollette ", che prevede, tra l’altro, un contributo straordinario di 55 euro, da aggiungere al bonus sociale già in vigore, per fare fronte al caro energia elettrica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bollette della luce, nuovo bonus. Aiuti a 4,5 milioni di famiglie

