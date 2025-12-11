Bolletta luce presto bonus da 55 euro
Un nuovo bonus di 55 euro annui verrà introdotto nel 2026 per le famiglie vulnerabili con Isee fino a 15.000 euro, per alleviare il peso delle bollette della luce. Questa misura mira a supportare le fasce più in difficoltà, contribuendo a ridurre gli oneri energetici e favorire un maggior sostegno economico alle famiglie a rischio.
4.44 In arrivo un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette della luce destinato nel 2026 alle famiglie 'vulnerabili', ovvero con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro. Il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente,è inserito nell'ultima bozza del decreto energia. La relazione illustrativa stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 mln di nuclei familiari.Il costo della misura ammonta a 250 mln a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
