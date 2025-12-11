Bolivia e Israele di nuovo alleati Cosa prevede l’accordo

La Bolivia e Israele riavviano i rapporti diplomatici, segnando un cambiamento nelle dinamiche politiche dell’America Latina. Questo nuovo accordo riflette un rafforzamento dei legami tra i due Paesi e apre a nuove opportunità di cooperazione e dialogo nella regione.

Un nuovo vento soffia in America latina. E a dimostrarlo sono i rapporti. Come il ripristino dei rapporti diplomatici della Bolivia con Israele. “Oggi poniamo fine ad un capitolo lungo e innecessario di separazione tra le nostre due nazioni sorelle”, ha dichiarato Gideon Sa’ar, ministro degli Affari esteri israeliano. Con l’insediamento, il governo del presidente della Bolivia, Rodrigo Paz, ha deciso martedì di riprendere i rapporti diplomatici con Israele, sospesi nel 2009, con una breve parentesi nel 2019 e nel 2023. In una cerimonia ufficiale a Washington, il ministro degli Esteri boliviano, Fernando Aramayo, e l’omologo israeliano Gideon Sa’ar, hanno firmato un accordo nella residenza dell’ambasciatore di Israele negli Stati Uniti per accordare il ripristino totale di rapporti, ed iniziare una nuova fase di cooperazione strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net