Boccia paralimpica argento alla Lupus nel torneo a squadre in provincia di Padova

L’Asd Lupus 2014 si è distinta nel torneo di boccia paralimpica a squadre BC1/BC2, conquistando una medaglia d’argento. La competizione si è svolta il 7 e 8 dicembre presso il “Palacertosa” di Vigodarzene, in provincia di Padova, mettendo in mostra le abilità e la determinazione dei partecipanti.

LECCE – L’Asd Lupus 2014 ha conquistato l’argento al torneo di boccia paralimpica a squadre BC1BC2. La gara si è svolta nei giorni 7 e 8 dicembre presso il “Palacertosa” di Vigodarzene (Padova).Nonostante la forzata assenza degli atleti Ivan Indraccolo e Andrea Cozza, la squadra della Lupus ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gara di Boccia Paralimpica a Vigodarzere Il Comune di Vigodarzere esprime un grande ringraziamento all'associazione Blue Angels Asd di Vigodarzere per aver organizzato, il 7 e 8 dicembre, presso il Palacertosa, la prestigiosa Gara di Boccia Paralimpi - facebook.com Vai su Facebook

Boccia paralimpica, argento alla Lupus nel torneo a squadre in provincia di Padova - Buona prestazione per i ragazzi salentini che, pur avendo due preziosi componenti della formazione indisponibili, si sono arresi solo in finale alla Blue Angels, compagine del posto ... Da lecceprima.it

Boccia paralimpica, successo della Lupus: due ori e un argento al “Memorial Karol Agostino” - Nella trasferta a Gioia Tauro hanno partecipato i migliori atleti provenienti da tutta Italia per le categorie BC1, BC2 e BC3, alla presenza del presidente della Federazione italiana bocce, Roberto Fa ... lecceprima.it scrive