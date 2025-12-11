Boca Juniors nuovo affondo per Dybala | Vogliamo portarlo qui La situazione della Joya con la Roma
Il Boca Juniors si fa avanti nuovamente per Paulo Dybala, manifestando il suo interesse a portarlo in Argentina. Mentre l'attaccante della Roma si avvicina al rientro dall'infortunio, il club sudamericano ribadisce il desiderio di ingaggiarlo, alimentando le voci di un possibile trasferimento. La situazione della Joya si fa sempre più intricata.
Mentre Paulo Dybala sta recuperando dall'infortunio, dall'Argentina si alza forte la voce di un nuovo interessamento da parte del Boca Juniors. Nessun rumor da tifosi, a parlare è stato il braccio destro del presidente Riquelme, Marcelo Delgado: "Ci proveremo fino alla fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sirene dall'Argentina per Santiago Giménez come riportato da Tuttosport Il Boca Juniors ha puntato gli occhi sull'attaccante rossonero Il club di Buenos Aires vorrebbe sfruttare il mondiale, garantendo al prescelto la possibilità di presentarsi tirato a lucid
