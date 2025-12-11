Blues flamenco e luci Ricco il programma per le feste di Natale
Il Comune di Manciano presenta il programma ufficiale di
MANCIANO Il Comune di Manciano ha presentato il programma ufficiale di "Natale a Manciano 2025", un calendario di appuntamenti che, da oggi al 6 gennaio, animerà l’intero territorio comunale, coinvolgendo frazioni e borghi con concerti, spettacoli, attività culturali e iniziative dedicate alle famiglie. Grazie alla collaborazione delle Pro Loco, delle associazioni e dei volontari, il Natale a Manciano si preannuncia diffuso, partecipato e capace di valorizzare il tessuto sociale e culturale di ogni comunità. Le iniziative prenderanno il via oggi, alle 21, al Cinema di Manciano con il concerto della Tito Blues Band; seguirà, giovedì 18, lo spettacolo musicale "E un’altra volta è notte e suono", entrambi promossi dall’associazione Diego Chiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Blues, flamenco e luci. Ricco il programma per le feste di Natale - Il Comune di Manciano ha presentato il programma ufficiale di "Natale a Manciano 2025", un calendario di appuntamenti che, da oggi al 6 gennaio, animerà l’intero territorio comunale, coinvolgendo fraz ... Scrive lanazione.it
Giovedì 11 dicembre 2025 ore 20,30 12° e ultimo appuntamento della 8ª edizione The Jazz Club Network. Il Vecchio Mulino, in collaborazione con Cedac Sardegna e Jazzino di Cagliari, presenta il concerto di ALEX CONDE TRIO - FLAMENCO JAZZ ALEX C - facebook.com Vai su Facebook