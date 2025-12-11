Blockchain e finanza UniCredit e Cdp varano il primo minibond italiano trasformato in token digitali

Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti hanno realizzato il primo minibond italiano completamente digitalizzato e tokenizzato su blockchain pubblica, segnando un'importante innovazione nel mercato dei capitali. Il minibond, destinato a E4 Computer Engineering, società di Scandiano specializzata in supercalcolo, intende aprire nuove prospettive per la finanza digitale e le operazioni di finanziamento.

UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti firmano una prima assoluta per il mercato dei capitali italiano: un minibond interamente digitalizzato e tokenizzato su blockchain pubblica, strutturato per E4 Computer Engineering, società di Scandiano specializzata in supercalcolo, Ia e high performance computing. Una novità per il mercato. L’operazione, del valore di 5 milioni di euro, è stata sottoscritta da UniCredit e Cdp in parti uguali ed è coperta al 50% da garanzia Sace. Il titolo ha durata sei anni con un anno di preammortamento e finanzierà l’ampliamento della sede di Rubiera, destinata a ospitare un nuovo data center, oltre all’acquisto di impianti e apparecchiature. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

