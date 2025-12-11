Blocco della selezione degli autisti soccorritori in Sicilia | dissenso tra candidati e operatori del settore

La sospensione della selezione degli Autisti Soccorritori in Sicilia, decisa dopo un intervento dell’Anac per presunte irregolarità, ha suscitato un forte dissenso tra candidati e operatori del settore, evidenziando le tensioni e le preoccupazioni legate a questa situazione.

La recente sospensione della selezione degli Autisti Soccorritori in Sicilia, disposta a seguito di un intervento dell'Anac relativo a presunte irregolarità e ipotesi di condotte corruttive, sta generando forte preoccupazione tra i partecipanti selezionati e tra tutti gli operatori del settore.

Bando 118 per autisti soccorritori, esposto Pd: «Illogico ribasso del 99%, riduce utile a 3mila euro». E si apre il fronte assunzioni all'Ast - E presenta accesso agli atti anche per il bando dell'Azienda trasporti, affidato alla stessa agenzia interinale ... Lo riporta lasicilia.it

Selezione dei soccorritori del 118, il Pd porta il caso in nove procure: depositato l'esposto - 530 euro di ricavi previsti per la società aggiudicataria del servizio di selezione ... msn.com scrive