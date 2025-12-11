Blitz della Finanza a Manfredonia | sequestrati 400 kg di vongole ' illegali'

La Guardia di Finanza di Manfredonia ha condotto un blitz che ha portato al sequestro di oltre 400 kg di vongole illegali di specie Chamelea gallina. L’intervento rientra nelle attività di controllo e tutela del mare, finalizzate a contrastare la pesca non autorizzata e garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore ittico.

Blitz dei militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, dove sono stati sequestrati oltre 400 kg di vongole (specie Chamelea gallina), nell’ambito dei compiti istituzionali riconducibili a quelli di ‘Polizia del mare’.L’operazione, scaturita da un’articolata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

