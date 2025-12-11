Blitz al mercato Esquilino 3 licenze sospese e 1500 chili di cibo sequestrati

Un'operazione delle forze dell'ordine al mercato Esquilino ha portato alla sospensione di tre licenze e al sequestro di 1500 chili di cibo. L'intervento segue un'inchiesta di Dossier che aveva evidenziato illeciti legati alla vendita abusiva di carne e alimenti all’interno e all’esterno del mercato.

Dopo l'inchiesta di Dossier, che ha documentato gli illeciti all'interno e all'esterno del mercato Esquilino con la carne trasportata nei carrelli della spesa e con li cibo venduto abusivamente, nella giornata di ieri le forze dell'ordine hanno fatto scattare un blitz.

Esquilino, blitz al mercato: sequestrati 1500 chili di pesce e prodotti alimentari, espulsi 3 stranieri irregolari - Sospese le licenze di tre attività commerciali per l'impiego di lavoratori in nero, con sanzioni per circa 28 mila euro ... Segnala roma.corriere.it

Controlli al mercato Esquilino, 1500 kg di prodotti sequestrati, 3 stranieri espulsi - Ingressi presidiati, cinturazione del perimetro e controlli a tappeto nelle aree interne da parte delle forze dell'ordine: è questa la scena che ha visto chi ieri si è trovato a passare nei pressi del ... Si legge su ansa.it