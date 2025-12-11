Blauer e Pirelli hanno unito le forze per immaginare la capsule collection del futuro

Blauer e Pirelli collaborano per creare una capsule collection in edizione limitata, unendo lo stile urbano e la funzionalità. Questa partnership innovativa combina l’esperienza nel settore outdoor di Blauer con la tecnologia e l’attenzione all’ambiente di Pirelli, dando vita a un prodotto che guarda al futuro della moda sostenibile e all’avanguardia.

Il mondo di Blauer incontra quello di Pirelli per una capsule collection in edizione limitata che unisce il look urbano con la funzionalità e l'attenzione per l'ambiente. Mentre Blauer fonda le sue radici nell'idea di reinterpretare il workwear in modo fashion, Pirelli è sinonimo di prestazioni e sviluppo tecnico. Due eccellenze nei loro settori di competenza, unite dalla voglia di mettere insieme l'anima tecnica e funzionale con l'attitudine sperimentale e la forza espressiva. Una filosofia comune fatta di cura per i dettagli, qualità e spirito pionieristico.

