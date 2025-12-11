BITLandia 2025 | tecnologia educazione e solidarietà a servizio della comunità

BITLandia 2025 è un evento che unisce tecnologia, educazione e solidarietà, promuovendo iniziative a favore della comunità. Attraverso attività di coding, robotica e formazione digitale, si mira a coinvolgere e sostenere le persone più vulnerabili, creando un momento di confronto e crescita condivisa. Un'occasione per riflettere sull'importanza di innovazione e solidarietà al servizio del bene comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Un pomeriggio dedicato a coding, robotica ed educazione digitale per sostenere chi ne ha più bisogno. Sabato 13 dicembre alle ore 15:30 la sede di Sannio Valley, in via Tiengo 15 a Benevento, ospiterà BITLandia 2025, un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi dai 6 anni in su organizzato in collaborazione con Informatici Senza Frontiere (ISF). L’iniziativa unisce formazione e solidarietà: la quota di partecipazione di 10 euro sarà interamente destinata all’acquisto di doni natalizi ed epifanici per le strutture residenziali per minori della provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - BITLandia 2025: tecnologia, educazione e solidarietà a servizio della comunità