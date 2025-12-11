Biscotti allo zenzero e canti svedesi | Santa Lucia illumina Roma

L’Ambasciata di Svezia a Roma celebra la Festa di Santa Lucia, portando in Italia le tradizioni più affascinanti del Natale svedese. Tra biscotti allo zenzero e canti tradizionali, l’evento illumina la capitale con atmosfere tipiche del Nord, creando un’atmosfera di convivialità e spiritualità.

L'Ambasciata di Svezia a Roma porta in Italia una delle tradizioni più suggestive del calendario nordico: la Festa di Santa Lucia. Il 13 dicembre, nel cuore dell'inverno, questa celebrazione illumina il buio con candele, canti e sapori tipici, unendo idealmente le radici siciliane della Santa con le usanze svedesi. Il corteo della luce Protagonisti dei festeggiamenti saranno i giovani studenti che, vestiti di bianco, sfileranno nel tradizionale corteo di Santa Lucia. Guidati dalla fanciulla che porta la corona di candele, intoneranno gli inni natalizi svedesi, regalando a Roma un momento di grande impatto culturale e simbolico.