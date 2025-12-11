Biscotti allo zenzero e canti svedesi | Santa Lucia illumina Roma

L’Ambasciata di Svezia a Roma celebra la tradizione svedese di Santa Lucia, portando in Italia l’atmosfera magica di questa festività. Tra biscotti allo zenzero e canti tradizionali, si rivivono i riti e le usanze che rendono unica questa festa nel calendario nordico. Un momento di condivisione e cultura tra due paesi.

L’Ambasciata di Svezia a Roma porta in Italia una delle tradizioni più suggestive del calendario nordico: la Festa di Santa Lucia. Il 13 dicembre, nel cuore dell’inverno, questa celebrazione illumina il buio con candele, canti e sapori tipici, unendo idealmente le radici siciliane della Santa con le usanze svedesi. Il corteo della luce Protagonisti dei festeggiamenti saranno i giovani studenti che, vestiti di bianco, sfileranno nel tradizionale corteo di Santa Lucia. Guidati dalla fanciulla che porta la corona di candele, intoneranno gli inni natalizi svedesi, regalando a Roma un momento di grande impatto culturale e simbolico. 🔗 Leggi su Funweek.it

Biscotti di pan di zenzero Ingredienti per i biscotti 350 gr di farina 00 150 gr di zucchero 150 gr di burro 150 gr di miele 1 uovo 1 cucchiaino di bicarbonato 2 cucchiaini di zenzero in polvere 1 cucchiaino di cannella 1 pizzico di noce moscata in polvere 1 pizzic - facebook.com Vai su Facebook

