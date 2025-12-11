Bisacquino al via i lavori di ristrutturazione dell' ufficio postale di via Decano De Vincenti
Iniziano i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Bisacquino in via Decano De Vincenti. Gli interventi mirano a modernizzare la struttura, migliorando la qualità dei servizi e l’accoglienza per i cittadini. L’opportunità di aggiornare gli spazi rappresenta un passo importante per offrire un servizio postale più efficiente e al passo con le esigenze della comunità.
Interventi di ammodernamento all'ufficio postale di Bisacquino per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza. Lo comunica Poste Italiane, annunciando che "nei prossimi giorni e durante il periodo di lavori, sarà attivata una sede provvisoria in un container in via Saladino".
