Bione Orizzonte Per Lecco | Furti e intrusioni negli spogliatoi servono badge e telecamere

Orizzonte Per Lecco manifesta grande preoccupazione per i recenti episodi di furti e intrusioni negli spogliatoi dell'atletica del centro sportivo Bione, evidenziando la necessità di interventi come l'installazione di badge e telecamere per garantire maggiore sicurezza.

Orizzonte Per Lecco esprime forte preoccupazione per i recenti episodi avvenuti negli spogliatoi dell'atletica del centro sportivo del Bione, dove negli ultimi giorni si sono verificati furti, intrusioni e atti vandalici. Diversi atleti hanno denunciato borse rovistate, accessori danneggiati e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it