Bimbo si perde mentre gioca al parco | ritrovato dalla polizia

Un bambino si è smarrito mentre giocava nel parco con la sorellina, generando momenti di preoccupazione per tutta la famiglia. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di una volante della polizia, il bambino è stato ritrovato in breve tempo, rassicurando tutti e concludendo la vicenda con esito positivo.

