Bimba uccisa sull’A5 la versione dell’autista | Ho investito un cinghiale

Un incidente sull’autostrada A5 ha causato la tragica morte di una bambina di due mesi. Secondo la versione dell’autista coinvolto, avrebbe investito un cinghiale, ma le indagini stanno cercando di chiarire le circostanze reali dell’accaduto.

“Ho avuto un incidente con un cinghiale “. Così ha raccontato al suo titolare il dipendente di una ditta del Torinese che sabato sera ha speronato col furgone aziendale, sull’autostrada A5, la 500x di Costanza Fiore, madre della piccola Lucia Tonino, la bimba di due mesi scaraventata fuori dall’abitacolo e morta travolta da un’auto. La sua posizione però traballa, perché due testimoni hanno raccontato di averlo visto accostare all’altezza di Volpiano, scendere dal furgone per esaminare i danni al veicolo e ripartire come se nulla fosse. L’autista, inoltre, ha fornito una versione non del tutto corrispondente alla polizia giudiziaria: “Non ricordo, forse ho avuto un urto lieve con la macchina e poi ho preso il cinghiale”, ha riferito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it