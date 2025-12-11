Bimba di sette anni in arresto cardiaco a scuola | è in coma farmacologico

Una bambina di sette anni è stata ricoverata in coma farmacologico all'ospedale di Padova dopo aver subito un arresto cardiaco durante la ricreazione a scuola. L'episodio è avvenuto mercoledì 10 dicembre e ha destato grande preoccupazione tra medici e familiari, mentre si attende di chiarire le cause dell'accaduto.

C'è preoccupazione all'ospedale di Padova dopo che è stata trasferita d'urgenza una bambina di sette anni che, nella giornata di mercoledì 10 dicembre, si è sentita male durante la ricreazione. Il fatto è successo alla scuola primaria “Sacilotto” di Tamai di Brugnera dove, nel corso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

L’accusa era di violenza sessuale nei confronti della figlia. Una bambina sotto i dieci anni. E per quei fatti adesso un giovane padre nella provincia di Siena è stato condannato a sette anni di carcere. La madre si è costituita parte civile - facebook.com Vai su Facebook

Paura a scuola, una bimba di 7 anni perde i sensi e va in arresto cardiaco: intervengono maestre, farmaciste e i sanitari - Sono ore di preoccupazione all'ospedale di Padova dove una bambina è ricoverata in coma farmacologico dopo che nella giornata di ieri 10 dicembre ha accusato un malore mentre trascorreva la ... Si legge su ildolomiti.it

Strattona e afferra una bimba di 3 anni, poi la bacia in bocca e sul viso: arrestato un senzatetto 35enne - Mano nella mano, fino a quando non è stata strattonata e afferrata da uno sconosciuto, che ha iniziato a baciarla ... Come scrive msn.com