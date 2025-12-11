Bimba di 2 mesi morta nell' incidente l' uomo alla guida del furgone | Pensavo di aver urtato un cinghiale Ma i testimoni danno un' altra versione

Un grave incidente ha coinvolto una Fiat 500X e un furgone, provocando la morte di una bambina di 2 mesi. L'uomo alla guida del furgone afferma di aver pensato di aver urtato un cinghiale, ma i testimoni raccontano una versione diversa. L'incidente ha suscitato grande attenzione e dolore nella comunità.

«Ho avuto un incidente con un cinghiale». Si tratta delle parole pronunciate dall'uomo che era alla guida del furgone che ha urtato la Fiat 500X di Costanza Flora, mamma 35enne. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba di 2 mesi morta nell'incidente, l'uomo alla guida del furgone: «Pensavo di aver urtato un cinghiale». Ma i testimoni danno un'altra versione

