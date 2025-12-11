All'inizio di Jay Kelly di Noah Baumbach, il protagonista, interpretato da George Clooney, sorridente e disarmante, invita Timothy (Billy Crudup), il più bravo del suo primo corso di recitazione, a trasformare la lettura di un menu in un pezzo da teatro, arte in cui eccelleva. La richiesta sembra un po' carica, come se Jay riaprisse una vecchia ferita sepolta dal tempo. I due si sono appena incontrati fuori dal funerale di un amico comune e ora siedono l'uno di fronte all'altro da Chez Jay, un bar vicino a Santa Monica. Il piano è quello di aggiornarsi dopo aver passato anni distanti l'uno dall'altro e ricordare quei tempi in cui Jay era un'aspirante star del cinema, prima che Timothy, disilluso dal suo comportamento, lasciasse la recitazione per diventare un terapista infantile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Billy Crudup e quella scena di Jay Kelly in cui oscura tutte le altre star del film leggendo un menu al ristorante