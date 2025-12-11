Billie Jean King sminuisce Sabalenka-Kyrgios | La mia era politica dovevo vincere per un cambiamento sociale

L’attesissimo match tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, noto come la

Sta assumendo una risonanza sempre più elevata la ribattezzata Battaglia dei Sessi, l’attesissimo confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’australiano Nick Kyrgios, che andrà in scena domenica 28 dicembre. La partita tra la numero 1 del mondo e il già finalista di Wimbledon, ora scivolato al 673mo posto del ranking ATP, promette scintille: la miglior donna in circolazione in questo momento storico riuscirà ad avere la meglio su un uomo dall’ottimo passato tecnico, ma che da due anni fatica a esprimersi al meglio? Una sfida in singolare che attirerà l’attenzione degli appassionati e non solo sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti) e che indubbiamente farà la storia, anche se i tempi sono decisamente diversi rispetto al celeberrimo confronto tra Bobby Riggs e Billie Jean King, datato 20 settembre 1973. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Billie Jean King sminuisce Sabalenka-Kyrgios: “La mia era politica, dovevo vincere per un cambiamento sociale”

Sapevate che l’Italia ha rischiato di non ricevere il proprio materiale a Shenzhen? L’aneddoto raccontato da Daniele Silvestre, vice capitano di Billie Jean King Cup ? L’intervista completa è sul canale YouTube di Spazio Tennis (link nel primo commen - facebook.com Vai su Facebook

Il ristretto club delle nazioni che hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis più di una volta nella stessa stagione: Stati Uniti(1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990) Australia (1964, 1965, 1973) ITALIA (2024, 2025) #Tennis #DavisC Vai su X

Billie Jean King sminuisce Sabalenka-Kyrgios: “La mia era politica, dovevo vincere per un cambiamento sociale” - Sta assumendo una risonanza sempre più elevata la ribattezzata Battaglia dei Sessi, l'attesissimo confronto tra la bielorussa Aryna Sabalenka e ... Si legge su oasport.it

Billie Jean King critica "La battaglia dei sessi" di Sabalenka: "La nostra era un cambiamento sociale, questo no" - La nuova partita di tennis "Battle of the Sexes" tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sta avvicinando e il dibattito si fa sempre più acceso sul fatto che questa partita amichevole (28 dicembre a Dub ... Segnala gamereactor.it