biathlon unterweger e botet vincono le individuali di ibu cup in val ridanna

La seconda tappa dell'IBU Cup 2025-2026 di biathlon si apre in Val Ridanna, in provincia di Bolzano, con le individuali: nella 20 km maschile si impone l'austriaco Dominic Unterweger, mentre nella 15 km femminile vince la transalpina Paula Botet. In casa Italia i migliori sono Marco Barale, 17°, e Martina Trabucchi, 29ma. Nella 20 km individuale maschile successo dell' austriaco Dominic Unterweger, il quale trova lo zero al poligono e trionfa in 49:57.1, andando a precedere il norvegese Kasper Kalkenberg, che accusa due errori al tiro e chiude secondo a 30.5, e lo svedese Henning Sjokvist, con 2020 al poligono, terzo a 37.