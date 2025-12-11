Biasin elogia Rabiot | E’ tra i cinque giocatori più determinanti della Serie A
Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ha espresso grande ammirazione per Adrien Rabiot nel suo ultimo editoriale su TMW. Considerato tra i cinque giocatori più determinanti della Serie A, il centrocampista del Milan riceve riconoscimenti per il suo impatto in campo e il ruolo fondamentale nella squadra.
Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, nel suo consueto editoriale su TMW, ha elogiato così Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Luciano Spalletti dopo Napoli-Juventus elogia il Maradona - facebook.com Vai su Facebook
Biasin elogia Rabiot mettendolo tra i cinque calciatori più determinanti della Serie A - Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha elogiato così Adrien Rabiot: "L’uomo che non c’era si chiama Adrien Rabiot. Come scrive milannews.it