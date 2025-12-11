Bertolaso | Caso San Raffaele? Già segnalate perplessità

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità sono iniziate all'ospedale San Raffaele, dopo aver rilevato gravi criticità organizzative nelle cure intensive durante il fine settimana di Sant'Ambrogio. Bertolaso ha commentato che le perplessità erano già state segnalate in precedenza.

Sono partite le indagini dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità martedì all'ospedale San Raffaele, dopo le gravi criticità organizzative nel reparto cure intensive, emerse durante il fine settimana di Sant'Ambrogio. Si tratta delle prime verifiche per raccogliere dati e ricostruire quanto avvenuto. Fatti su cui già domenica la Rappresentanza sindacale unitaria dell'ospedale ha sporto denuncia e che hanno portato, lunedì, alle dimissioni dell'amministratore unico del San Raffaele Francesco Galli. Il 15 settembre il sindacato aveva già inviato una lettera -denuncia al ministro della Salute Schillaci, al presidente della Regione Lombardia Fontana e all'assessore al Welfare Bertolaso per denunciare la situazione «con gravi risvolti sulla continuità assistenziale e sulla sicurezza generale dell'ospedale». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it