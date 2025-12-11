Bersaglio di offese e insulti sessisti l' assessore regionale Savarino | Dato mandato ai miei legali

L'assessore regionale all'Ambiente e al Territorio, Giusy Savarino, si trova al centro di un crescente clima di insulti e offese sessiste. Dopo aver subito numerosi attacchi, Savarino ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali per tutelare la propria dignità e i propri diritti.

L'assessore regionale all'Ambiente e al territorio, Giusy Savarino, denuncia di essere da tempo bersaglio di offese e insulti sessisti. "Adesso basta – ha scritto su Facebook - sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite: insulti sessisti, offese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nella serata di sabato, Amanda Ferreira, la moglie di Dodò, ha pubblicato le offese ricevute da un hater sui social. Ma non è la sola - facebook.com Vai su Facebook

Insulti sessisti e volgarità sui social, l'assessore Giusi Savarino dice basta: «Sorpassato il limite, via agli esposti» - L'esponente della giunta regionale denuncia di essere da tempo bersaglio di offese e diffamazioni: "Eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne" ... Si legge su msn.com

L'assessore Savarino denuncia: "Attacchi sessisti e diffamatori nei miei confronti', ho deciso di rivolgermi ai legali' - La solidarietà di Schifani: "Non possiamo tollerare che l'odio online diventi normale, né che le donne in politica continuino a essere bersaglio privilegiato di violenza verbale" ... agrigentonotizie.it scrive