Bernini contestata dagli studenti di Medicina | Non ce la facciamo più La replica della ministra | Siete dei poveri comunisti

Gli studenti di Medicina in protesta a Roma e in tutta Italia, lamentando difficoltà crescenti nella seconda prova di ammissione. Contemporaneamente, a Atreju, un gruppo di universitari ha contestato la ministra Anna Maria Bernini durante un suo intervento, scatenando un acceso dibattito sulla situazione dell’accesso universitario e le risposte istituzionali.

Roma, 11 dicembre 2025 – Mentre gli studenti dell'Unione universitari oggi sono scesi in varie piazze d’Italia e a Roma, davanti al Senato, per protestare contro la seconda prova per l'accesso alla facoltà di Medicina, rivelatasi per molti più difficile della prima, ad Atreju un piccolo gruppo di universitari ha contestato la ministra dell'Università Anna Maria Bernin i all'inizio del suo intervento. “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, hanno urlato gli universitari esasperati. Bernini contestata a Atreju, ministro: sempre solo poveri comunisti “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bernini contestata dagli studenti di Medicina: “Non ce la facciamo più”. La replica della ministra: “Siete dei poveri comunisti”

È incredibile. La ministra dell'Università e ricerca, Anna Maria Bernini ad Atreju, la sagra di Fratelli d'Italia, contestata non da pericolosi facionorosi, ma da studenti di Medicina contro la vergogna assoluta del "Semestre filtro" sapete l'unica cosa che è stata in g - facebook.com Vai su Facebook

Bernini contestata dagli studenti di Medicina ad Atreju: “Siete sempre dei poveri comunisti” Vai su X

Atreju 2025, la ministra Bernini contestata dagli studenti Udu: le immagini - La ministra dell'Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell'Udu, unione degli universitari, durante il suo ... Da lapresse.it

Bernini contestata dagli studenti ad Atreju sul semestre filtro a medicina: «Siete dei poveri comunisti. Inutili» video - Alcuni studenti si sono alzati durante l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ad Atreju. msn.com scrive