Bernini contestata da studenti Medicina

Durante un intervento a Atreju a Roma, alcuni studenti di Medicina hanno manifestato il loro dissenso nei confronti della ministra dell'Università e della Ricerca, Bernini. La contestazione si è verificata all'inizio del suo discorso, evidenziando le tensioni tra gli studenti e le istituzioni universitarie in un momento di discussioni sul settore.

17.42 Alcuni studenti di Medicina hanno contestato la ministra dell'Università e della Ricerca, Bernini, all'inizio del suo intervento ad Atreju a Roma. "Con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno gridato gli studenti, mobilitati contro la riforma dell'accesso alla facoltà. "Siete sempre dei poveri comunisti, prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità", ha replicato la ministra. Poi: "A febbraio 24mila studenti in graduatoria". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

