Bernini contestata da studenti ad Atreju cita Berlusconi | Siete sempre dei poveri comunisti – Il video

Durante un evento ad Atreju, Bernini è stato contestato dagli studenti, ai quali ha risposto con una citazione di Berlusconi:

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 "Mi permettete una citazione storica? Sapete cosa diceva Berlusconi? Siete sempre e solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Fatemi parlare prima di contestare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità. Siete inutili" così la Ministra Bernini, venendo contestata ad Atreju. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev