Bernardeschi show trascina il Bologna in Europa League | fa doppietta e mette ko il Celta Vigo in casa
Federico Bernardeschi protagonista con una doppietta, guida il Bologna a una vittoria fondamentale in Europa League contro il Celta Vigo. Con questo risultato, i rossoblù salgono a 11 punti nella classifica generale, consolidando la loro posizione nel torneo e dimostrando un ottimo stato di forma.
Il Bologna si porta a 11 punti nella classifica generale di Europa League dopo il prezioso successo conquistato in casa del Celta Vigo. Successo per 1-2 grazie alla doppietta di Bernardeschi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bologna - Juventus gol di Bernardeschi 12-1-2019
Federico Bernardeschi dopo Bologna-Salisburgo: "Italiano ci chiede di difendere da piccola e attaccare da grande squadra" #calciobologna - facebook.com Vai su Facebook
Bernardeschi show: doppietta e il Bologna vince in rimonta in trasferta contro il Celta Vigo - Balaídos è festa rossoblù grazie a una gara condotta col piglio della grande squadra: tre punti d'oro per Italiano ... Scrive corrieredellosport.it
Tris Roma al Celtic: Ferguson brilla. Bernardeschi doppietta show, che rimonta del Bologna a Vigo! - I giallorossi si aggiudicano la trasferta di Glasgow e salgono a quota 12 punti. Si legge su tuttosport.com