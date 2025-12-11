BERLUSCONI | ISOLA SLITTA GFVIP RIVOLUZIONE RUOTA NO STOP AMADEUS? FANTA TV

Nel panorama televisivo del 2026, Canale 5 si prepara a grandi novità, tra rinvii, rivoluzioni e conferme. Pier Silvio Berlusconi annuncia i cambiamenti in programma, tra cui lo slittamento dell’Isola dei Famosi, l’innovazione del GF Vip e altre sorprendenti novità. Ecco cosa ci attende nel nuovo anno televisivo.

Pier Silvio Berlusconi annuncia le novità e le conferme del 2026 di Canale 5 a partire dai reality che vedranno l’Isola dei Famosi slittare alla prossima stagione mentre GF Vip viene rivoluzionato. Il reality condotto da Veronica Gentili andrà in onda non prima dell’autunno 2026 se non addirittura nel 2026. Grande Fratello Vip ci sarà con Alfonso Signorini e pare un nuovo team di autori come caldeggiato da tempo, leggi l’uscita di scena di Andrea Palazzo, storico capo autore fin dalla prima edizione nel 2000. L’ufficialità su GF Vip verrà presa entro Natale con messa in onda nella primavera 2026, quindi dopo le Olimpiadi e Sanremo. 🔗 Leggi su Bubinoblog