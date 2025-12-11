BERLUSCONI | ISOLA SLITTA GFVIP RIVOLUZIONE RUOTA NO STOP AMADEUS? FANTA TV

Pier Silvio Berlusconi presenta le novità di Canale 5 per il 2026, tra conferme e cambiamenti. L'Isola dei Famosi viene posticipata alla prossima stagione, mentre il Grande Fratello Vip si prepara a una rivoluzione. Tra annunci e anticipazioni, il panorama televisivo si prepara a nuove sfide e innovazioni.

Pier Silvio Berlusconi annuncia le novità e le conferme del 2026 di Canale 5 a partire dai reality che vedranno l’Isola dei Famosi slittare alla prossima stagione mentre GF Vip viene rivoluzionato. Il reality condotto da Veronica Gentili andrà in onda non prima dell’autunno 2026 se non addirittura nel 2026. Grande Fratello Vip ci sarà con Alfonso Signorini e pare un nuovo team di autori come caldeggiato da tempo, leggi l’uscita di scena di Andrea Palazzo, storico capo autore fin dalla prima edizione nel 2000. L’ufficialità su GF Vip verrà presa entro Natale con messa in onda nella primavera 2026, quindi dopo le Olimpiadi e Sanremo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BERLUSCONI: ISOLA SLITTA, GFVIP RIVOLUZIONE, RUOTA NO STOP. AMADEUS? FANTA TV

