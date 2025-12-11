Berlusconi elogia Meloni | Il miglior primo ministro in Europa

Pier Silvio Berlusconi ha espresso un riconoscimento per Giorgia Meloni, definendola

La trasformazione di Mediaset nel primo gruppo tv europeo, l’editoria e la politica. Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua, ieri sera negli studi di Cologno, al brindisi di Natale di Mediaset. Celebrando il 2025 come un anno storico per MFE, con l’acquisizione di ProSiebenSat.1 e l’ingresso in Impresa: “C’è un prima e c’è un dopo”, ha detto, sottolineando il salto da 110 a 220 milioni di spettatori raggiunti in Europa e ricavi raddoppiati a oltre 7 miliardi. Sul fronte politico, ha espresso pieno sostegno al governo Meloni, definendo la premier “il miglior primo ministro che c’è in Europa” e sottolineando i risultati economici positivi dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it