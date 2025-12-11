Berlusconi e la politica | Meloni miglior premier in Europa Io in campo? Non è un tema
Silvio Berlusconi commenta la situazione politica attuale, lodando Giorgia Meloni come miglior premier in Europa. Resta inoltre distaccato dall’ipotesi di un suo coinvolgimento diretto, sottolineando invece l’operato positivo del governo in un contesto globale ed europeo difficile, con indicatori economici ancora favorevoli.
"Io penso che il governo, in una situazione super complicata, stia facendo bene: tutti gli indicatori economici rimangono positivi in una situazione macroeconomica europea e mondiale complicatissima. Quindi il mio giudizio è positivo. E poi, guardiamoci intorno: secondo me abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa". Lo ha detto l'amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope, Pier Silvio Berlusconi, parlando del governo Meloni durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto ieri sera negli studi di Cologno Monzese. Secondo Berlusconi, il governo sta facendo bene "anche sulla Manovra". 🔗 Leggi su Iltempo.it
