Berlusconi | Con Gerry Scotti cambiamo Canale 5 Gf e L’Isola vanno ripensati

Silvio Berlusconi annuncia cambiamenti strategici per Canale 5, puntando su Gerry Scotti e rivedendo programmi come Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. La celebrazione natalizia a Cologno Monzese mette in luce il successo de “La ruota della fortuna”, simbolo di un canale in evoluzione che mira a consolidare il suo ruolo di leader nel panorama televisivo.

La grande festeggiata del Natale di Cologno Monzese è “La ruota della fortuna”. Il quiz dei record, di ascolti, di incassi pubblicitari, di riconoscimenti del pubblico che ha cambiato il volto di Canale 5 e cambierà anche le strategie di Mediaset. Ieri sera, nella tradizionale serata di auguri con la stampa in cui l’ad Pier Silvio Berlusconi fa il punto del quadro economico ed editoriale della galassia del gruppo Mfe, il gioco di parole condotto da Gerry Scotti è stato uno degli argomenti principali. Pochi numeri per ricordare il fenomeno che è diventato anche oggetto di studio dell’università Bocconi di Milano: il quiz ha esordito in access prime time (l’orario dopo i tg) a luglio partendo già da 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it