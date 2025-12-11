Berlusconi | Con Gerry Scotti cambiamo Canale 5 Gf e L’Isola vanno ripensati
Silvio Berlusconi annuncia cambiamenti strategici per Canale 5, puntando su Gerry Scotti e rivedendo programmi come Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. La celebrazione natalizia a Cologno Monzese mette in luce il successo de “La ruota della fortuna”, simbolo di un canale in evoluzione che mira a consolidare il suo ruolo di leader nel panorama televisivo.
La grande festeggiata del Natale di Cologno Monzese è “La ruota della fortuna”. Il quiz dei record, di ascolti, di incassi pubblicitari, di riconoscimenti del pubblico che ha cambiato il volto di Canale 5 e cambierà anche le strategie di Mediaset. Ieri sera, nella tradizionale serata di auguri con la stampa in cui l’ad Pier Silvio Berlusconi fa il punto del quadro economico ed editoriale della galassia del gruppo Mfe, il gioco di parole condotto da Gerry Scotti è stato uno degli argomenti principali. Pochi numeri per ricordare il fenomeno che è diventato anche oggetto di studio dell’università Bocconi di Milano: il quiz ha esordito in access prime time (l’orario dopo i tg) a luglio partendo già da 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Max Giusti racconta il retroscena che lo ha portato a dire sì a Pier Silvio Berlusconi.
Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «La Ruota della Fortuna anche nella settimana di Sanremo, per Ilary Blasi nuovi progetti. L'Isola? Non si farà» - «Per il terzo anno consecutivo Mediaset è davanti al Servizio Pubblico: 37,5 di share contro il 35,8 della Rai.
Berlusconi, lodi alla Ruota, dubbi sui reality: "Anno straordinario. La politica? Non me ne occupo" - Bilancio dell'amministratore delegato di Mediaset che annuncia l'arrivo di Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 con "Taratatà".